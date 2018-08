Trump declara estado de emergência no Havai

O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou esta quinta-feira o estado de emergência no Havai. O arquipélago localizado no Oceano Pacífico enfrenta nas próximas horas a chegada do furacão Lane, que está nesta altura no nível 4, o segundo mais elevado.

A ordem presidencial autoriza a Agência Federal de Emergências (FEMA, na sigla em inglês) a coordenar esforços de socorro e mobilizar recursos, caso necessário.

O "olho" do furacão Lane irá passar na costa noroeste da maior ilha havaiana nas próximas horas. Na quarta-feira, o meteorologista Chevy Chevalier, de Honolulu, disse à Associated Press que os ventos tínham díminuído de um intensidade de 260 para 250 quilómetros.

O especialista alertou que o Lane, apesar de ter pedido intensidade, ainda seria um grande furacão. Naquela região do Pacífico, não é comum haver este tipo de fenómenos, sendo provável que este poderá ser o furacão mais poderoso a atingir o Havai, desde 1992.

O furacão Lane visto do espaço, numa imagem captada pela NASA Foto: REUTERS

Várias escolas e outros serviços públicos não essenciais, foram encerrados, devido aos avisos das autoridades, que deram ainda uma licença administrativa a funcionários públicos.

Nas redes sociais foram partilhadas várias fotografias que mostravam a população de várias ilhas a reunir mantimentos.