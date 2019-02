Trump vai declarar emergência nacional para construir muro com o México

Donald Trump está preparado para assinar a lei de financiamento do governo e declarar emergência nacional devido ao muro na fronteira mexicana.

O acordo do financiamento foi conseguido com a assinatura de democratas e republicanos e permite que se trave um segundo shutdown nos Estados Unidos.

De acordo com Reuters, um porta-voz da Casa Branca garantiu que "o Presidente Trump assinará a lei de financiamento do governo e, como afirmou anteriormente, também tomará outras medidas", entre elas a emergência nacional, com o intuito de "travar a crise nacional de segurança e humanitária na fronteira".

"O Presidente está mais uma vez a cumprir a sua promessa de construir o muro, proteger a fronteira e o nosso grande país", frisou.

Esta quinta-feira, o líder do senado, Mitch McConnell, já tinha revelado que Trump estava pronto para tomar a decisão do financiamento e da emergência nacional.

"Vai declarar nesse mesmo momento uma situação de urgência nacional", precisou McConnell, sublinhando que apoiava este raro procedimento que autoriza o Presidente dos Estados Unidos da América a contornar o Congresso para mobilizar fundos.