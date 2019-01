O Brasil vive, pelas palavras da recém-empossada ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Maria Damares Alves, uma "nova era". Qual é, então, a novidade a que o Brasil vai assistir com Maria Damares Alves na tutela? Nas palavras da própria: "o menino veste azul e a menina veste rosa".

Maria Damares Alves é advogada, educadora e pastora evangélica, tendo sido assessora parlamentar no gabinete do senador Magno Malta. A agora ministra é natural do Paraná e vai liderar um dos ministérios que foi criado por Bolsonaro.

Ficam sob a sua tutela assuntos como políticas e diretrizes destinadas à promoção dos direitos humanos, bem como a liderança da Funai - Fundação Nacional do Índio, que tem como objetivo reger a relação do Governo com os povos indígenas.

Durante o percurso como pastora, Maria Damares Alves revelou ter tido uma experiência paranormal aos 10 anos. A então pastora revela que estava prestes a ingerir "veneno" no topo de uma goiabeira quando foi abordada por Jesus.