"Vou socorrer a minha família. Não comem há três dias"

Com as vias de comunicação destruídas devido à passagem do ciclone Idai, há zonas isoladas onde estão dezenas de sobreviventes da tragédia que assolou a Beira. Sem água ou alimento, muitos atravessaram o rio para ir à cidade buscar ajuda.

No regresso a Buzi, a TSF acompanhou a viagem de Hélder, um professor de Matemática, que deixou em Buzi a mulher e um bebé famintos.

"Estão lá, sobreviveram. Tudo à rasca, sem condições favoráveis para se alimentarem, sem nada", explicou à repórter da TSF Dora Pires.

Ouça aqui a reportagem da jornalista Dora Pires que acompanhou a viagem de Hélder, um professor que foi buscar alimento para a esposa e o bebé.

"Levo aqui comida, há três dias que não comem nada", disse, mostrando as duas sacas onde transporta arroz, farinha para o bebé, leite, feijão e óleo.

Milhares de pessoas continuam à espera de comida que nesta altura escasseia em Moçambique, conforme testemunhou numa escola a enviada da TSF à Beira.