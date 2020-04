A operação aérea que levou milhões de ovos para Israel passou por Lisboa

© João Félix Pereira/TSF

É uma operação pouco comum. Com o mundo em suspenso devido à pandemia, a maioria dos aviões estão em terra. Mas os da EL AL tiveram uma grande operação para cumprir e em muito pouco tempo. Uma ponte aérea entre Israel e a Europa transportou milhões de ovos. Sim, milhões de ovos.

Ao contrário do que se passou em vários países da Europa e Estados Unidos, os israelitas, em vez de açambarcarem papel higiénico, esgotaram o stock de ovos no país. Um dos grandes fatores para isso ter acontecido foi a celebração da Páscoa judaica. Além disso, para os israelitas, o ovo significa a esperança pela recuperação do Templo de Salomão e, ao mesmo tempo, o luto pela destruição.

A carga frágil aproveitou, por isso, os aviões vazios durante a pandemia. Os Boeing 787 foram usados na operação e, na semana passada, chegaram a Telaviv quatro aviões vindos de Lisboa e de Kiev.

Além do transporte aéreo também chegaram 100 contentores por via marítima e devem chegar mais até o final do mês.