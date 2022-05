Um vulcão habitado por tubarões. NASA divulga imagens de erupção subaquática

Por Carolina Rico 25 Maio, 2022 • 13:23 Partilhar este artigo Facebook

O Observatório da Terra da NASA divulgou imagens de satélite do vulcão Kavachi em erupção. Localizado nas Ilhas Salomão, este é um dos vulcões submarinos mais ativos do Pacífico e mundialmente conhecido por ser a casa improvável de duas espécies de tubarões.

Kavachi foi apelidado de "Sharkano" (nome que aglutina as palavras em inglês para 'tubarão' e 'vulcão') depois de uma expedição em 2015 ter revelado que a cratera alojava tubarões cabeça-de-martelo e tubarões-seda.

A descoberta foi surpreendente por comprovar que animais marinhos de grandes dimensões também podem habitar ambientes extremos, tolerando água quente e ácida com fragmentos de rocha vulcânica e enxofre.

As fotos foram captadas no dia 14 de maio pelo Operational Land Imager 2 no satélite Landsat 9, e mostram uma mancha de água de cor esverdeada no local onde ocorreu a erupção.

O vulcão Kavachi fica a cerca de 24 quilómetros a sul da ilha de Vangunu e entra em erupção quase continuamente.

O cume está atualmente situado a 20 metros abaixo do nível do mar, enquanto a base fica no fundo do mar a uma profundidade de 1,2 quilómetros.

Desde sua primeira erupção registada em 1939, o Kavachi deu origem a várias novas ilhas, com até um quilómetro de comprimento, mas acabaram por desaparecer devido à erosão e ação das ondas.