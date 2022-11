A poluição atmosférica atinge níveis "perigosos" em Nova Deli

Por Carolina Rico 03 Novembro, 2022 • 09:22 Partilhar este artigo Facebook

A poluição atmosférica atingiu níveis "perigosos" esta quinta-feira na capital da Índia. Nova Deli está a ser afetada por uma crise de smog, um nevoeiro tóxico provocado pela poluição extrema.

Às já excessivas emissões dos veículos e das indústrias, junta-se agora o fumo proveniente da queima de excedentes agrícolas no norte do país.

As últimas medições indicam que uma das partículas mais nocivas para a saúde, a PM2.5 - tão pequena que pode entrar na corrente sanguínea, está quase 40 vezes acima do limite diário definido pela Organização Mundial de Saúde com aceitável.

"É a pior altura para se estar em Nova Deli neste momento", disse à agência France Press Hem Raj, um polícia de 42 anos. "O corpo sente-se cansado e letárgico nestas manhãs. Os olhos ficam sempre aguados e a garganta irritada depois de andar na rua."

O smog é um problema recorrente na megacidade com 20 milhões de habitantes. Em 2020 um estudo publicado na revista científica Lancet atribuía mais de 1,67 milhões de mortes à poluição atmosférica na índia, quase 17.500 das quais em Nova Deli.