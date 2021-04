A quatro metros de altura. Crianças equatorianas atiradas por cima de muro que separa EUA do México

Imagens obtidas por câmaras de videovigilãncia © Direitos reservados

Por Catarina Maldonado Vasconcelos  01 Abril, 2021 • 09:42

Duas crianças do Equador foram atiradas por cima de uma cerca, com quatro metros de altura, que separa os Estados Unidos da América do México.

As duas irmãs, de cinco e três anos, foram lançadas por um traficante, mesmo na fronteira entre os dois países, em Mt. Cristo Rey, Novo México, perto de El Paso, durante a noite desta terça-feira. As menores foram depois resgatadas pelos serviços de alfândegas e fronteiras dos EUA e levadas para o hospital, adianta a NBC.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1 - Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021

As crianças já tiveram alta e ficaram sob a guarda das autoridades norte-americanas, que procuram identificar os traficantes. As autoridades de patrulha de fronteiras acreditam tratar-se de uma ação de grupos de tráfico humano, e caracterizaram a ação como "terrível e cruel". O chefe do Departamento de Segurança Interna também prestou declarações sobre o caso, considerando o abuso de crianças por pessoas ligadas ao tráfico humano "moralmente repreensível".

As estatísticas oficiais indicam que há mais de 18 mil crianças migrantes sob custódia dos EUA.