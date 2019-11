A ONU escolheu a questão da violação sexual como tema deste ano para o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

"A violência sexual contra mulheres e raparigas está enraizada em séculos de dominação masculina. Não esqueçamos que as desigualdades de género que alimentam a cultura da violência sexual são essencialmente uma questão de desequilíbrios de poder", pode ler-se numa mensagem do secretário-geral da ONU António Guterres.

Violence & abuse against women are among the world"s most horrific human rights violations, affecting 1 in every 3 women in the world.



We must take a firm stand against sexual violence.



We must show greater solidarity with survivors, advocates & women"s rights defenders.