Acidente na Bulgária com 46 mortos foi o mais grave na Europa na última década

Tópicos chave 2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

As autoridades búlgaras confirmaram a morte de 12 menores na sequência do acidente perto da cidade de Bosnek.

O acidente com um autocarro que matou 46 pessoas na madrugada de terça-feira, na Bulgária, foi o mais mortal na Europa nos últimos dez anos.

As vítimas, entre as quais 12 menores, morreram carbonizadas depois de o autocarro se ter incendiado numa autoestrada perto da cidade de Bosnek, cerca de 40 quilómetros a sul de Sófia (capital da Bulgária), segundo as autoridades búlgaras, que inicialmente deram conta de pelo menos 45 mortos.

O autocarro, com matrícula da Macedónia do Norte, regressava de uma viagem turística a Istambul, Turquia.

A lista dos acidentes mais graves na Europa na última década, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP):

2019

Portugal: Na Madeira, 29 turistas alemães morreram em 17 de abril, quando um autocarro que transportava 56 pessoas se despistou na Estrada Ponta da Oliveira, no Caniço, concelho de Santa Cruz, e caiu numa ravina, rebolando até atingir uma casa, que ficou parcialmente destruída.

Rússia: Um autocarro com cerca de 40 passageiros caiu num rio congelado na região de Zabaikalsk, na Sibéria, a 1 de dezembro, matando 19 pessoas e ferindo outras 21.

2018

Turquia: Dezassete pessoas morreram e 36 ficaram feridas em 29 de março, quando um miniautocarro superlotado com imigrantes ilegais paquistaneses, afegãos e iranianos se despenhou no leste da Turquia.

Bulgária: Um autocarro que transportava turistas que regressavam de uma visita a um mosteiro despistou-se numa estrada sob chuva torrencial e caiu no rio Iskar, perto de Svogué (noroeste), provocando 20 mortos e cerca de 20 feridos.

2017

Itália: Um autocarro húngaro com adolescentes incendiou-se no dia 21 de janeiro, depois de ter atingido um pilar de uma ponte numa autoestrada perto de Verona (norte). O acidente fez 16 mortos.

Turquia: No dia 13 de maio, 23 pessoas morreram e 11 ficaram gravemente feridas no desfiladeiro Sakar, uma zona montanhosa perto do resort de Marmaris (sudoeste), quando um autocarro falhou uma curva e embateu contra um carro numa estrada 15 metros abaixo daquela em que seguia.

Alemanha: Dezoito mortos e 30 feridos em 03 de julho, numa autoestrada perto de Münchberg (sul), quando um autocarro apanhado num engarrafamento de trânsito se incendiou depois de atingir um semirreboque que seguia à sua frente.

Rússia: Dezassete pessoas morreram no dia 25 de agosto, no sul do país, quando um autocarro que transportava trabalhadores mergulhou vários metros no Mar Negro.

Rússia: Em 06 de Outubro, um autocarro foi abalroado por um comboio numa passagem de nível a cerca de 100 quilómetros a leste de Moscovo, matando 16 pessoas, a maioria das quais uzbeques.

2015

França: Em 23 de outubro, uma colisão frontal entre um camião e um autocarro que transportava idosos em Puisseguin, (Gironde, sudoeste), provocou 43 mortos. Ambos os veículos se incendiaram, com os passageiros presos no interior.

2014

Turquia: Em 23 de janeiro, 21 pessoas morreram e 26 ficaram feridas na província central de Kayseri, no despiste de um autocarro que viajava entre Istambul e Kayseri.

Truquia: A explosão de um camião-cisterna que transportava gás natural liquefeito, no dia 22 de julho, incendiou dois autocarros e um carro numa autoestrada perto de Diyarbakir (sudeste), num acidente com um balanço de 26 mortos.

2013

Montenegro: Dezasseis romenos morreram e 31 ficaram feridos em 23 de junho, quando o autocarro que os transportava caiu numa ravina em Grlo, numa estrada montanhosa cerca de 30 quilómetros a norte de Podgorica, a capital.

Rússia: Uma colisão entre um camião e um autocarro matou pelo menos 18 pessoas perto de Moscovo no dia 13 de julho.

2012

Suíça: Vinte e oito pessoas provenientes da Bélgica, incluindo 22 crianças em idade escolar, morreram no dia 13 de março, quando um autocarro embateu contra um muro do túnel da autoestrada Sierre, no cantão sul do Valais.

2011

Turquia: A colisão de um camião com um minibus na província sudeste de Diyarbakir matou 25 pessoas, incluindo muitos estudantes, no dia 21 de dezembro.