Aeronave cai em São Paulo e faz sete mortos

O local do acidente é afastado do centro do município de Piracicaba © Twitter do Corpo de Bombeiros PMESP

Por Cátia Carmo 14 Setembro, 2021 • 14:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma aeronave caiu esta terça-feira em Piracicaba, no interior de São Paulo, no Brasil, e causou sete mortos, segundo o corpo de bombeiros local. Na sequência do acidente deflagrou um incêndio, que já está a ser combatido, com o apoio de seis viaturas.

"Queda de aeronave de asa fixa. Área de vegetação natural. Seis viaturas empenhadas. Muito fogo no local. Equipas em combate", pode ler-se no Twitter dos bombeiros.

O local do acidente é afastado do centro do município de Piracicaba, numa zona maioritariamente industrial.