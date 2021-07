© AFP

Os fabricantes de vacinas contra a Covid-19, BioNTech e Pfizer, adiantam que encontraram um parceiro sul-africano para fabricar o medicamento localmente. A África do Sul será o primeiro país a produzir a vacina no continente africano.

Pelo acordo, a Biovac, sediada na Cidade do Cabo, completará a última etapa do processo de fabricação da vacina BioNTech / Pfizer, conhecida como "fill and finish", adiantam as empresas em comunicado.

