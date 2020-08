Afro-americano baleado pela polícia fica paralisado da cintura para baixo

O incidente com Jacob Blake fez com que a revolta regressasse às ruas dos EUA © Scott Olson/Getty Imagens/AFP

Jacob Blake, o afro-americano que foi baleado pela polícia no domingo, sete vezes nas costas à queima-roupa, está paralisado da cintura para baixo. A informação foi avançada pelo advogado, que manifesta esperança de que a paralisia não seja permanente.

O incidente, que foi filmado, aconteceu numa localidade do estado do Wisconsin e fez com que a revolta regressasse às ruas dos EUA, com milhares de pessoas, em várias cidades, a exigir justiça para Jacob Blake.

Os manifestantes, contra o racismo e a violência policial, reuniram-se na última madrugada com o lema: "Sem justiça, sem paz", tal como aconteceu em maio quando um polícia caucasiano asfixiou, até à morte, outro homem negro, George Floyd.

O pai de Jacob Blake, em declarações ao jornal Chicago Sun Times, esta terça-feira, revoltou-se.

"O que justifica estes tiros? O que justifica fazê-lo à frente dos meus netos?! Está paralisado da cintura para baixo", contou o pai da vítima, que também se chama Jacob.