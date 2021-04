Agência Europeia do Medicamento prepara-se para confirmar ligação entre AstraZeneca e tromboses

A vacina da AstraZeneca © Bienvenido Velasco/EPA

Por Cátia Carmo 06 Abril, 2021 • 11:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Marco Cavaleri, um alto responsável da Agência Europeia do Medicamento, afirma que há uma ligação entre a vacina da AstraZeneca e os casos de trombose registados em pessoas vacinadas com esse medicamento para a Covid-19. A avaliação deve ser divulgada nas próximas horas.

No entanto, segundo as declarações de Cavaleri ao jornal italiano Il Messaggero, ainda não se sabe o que provoca essa reação.

"Ainda não o sabemos. Nas próximas horas diremos que existe um vínculo, mas ainda temos de perceber como acontece. Estamos a tentar ter um quadro preciso do que está a acontecer. Entre as pessoas vacinadas registou-se um número de casos de trombose cerebral entre jovens superior ao que esperávamos. Vamos ter que afirmar isto", explicou Marco Cavaleri, citado pelo site espanhol El Mundo.

O regulador europeu já tinha anunciado que iria falar no início de abril sobre os 62 casos de tromboses venosas que as pessoas vacinadas com a AstraZeneca sofreram.

A Alemanha e os Países Baixos, por precaução, suspenderam nos últimos dias a vacinação com a AstraZeneca a menores de 60 anos, preferindo aguardar por esta avaliação.

"A questão crucial permanece, se são queixas pós ou pré-vacinação. Devemos ir com cautela. É prudente fazermos uma pausa como precaução", afirmou Hugo de Jonge, ministro holandês da Saúde, acrescentando que "não pode haver dúvidas sobre a segurança" das vacinas.

Há várias semanas foram detetadas suspeitas sobre possíveis efeitos colaterais graves, embora raros, entre as pessoas vacinadas com o fármaco da AstraZeneca. Seriam casos de trombose atípica, incluindo alguns que provocaram a morte. No Reino Unido foram registados 30 casos e sete mortes num total de 18,1 milhões de doses administradas, até 24 março.

Para a EMA "não se demonstrou um vínculo causal com a vacina", afirmou há algumas semanas a diretora executiva da agência, Emer Cooke. De acordo com os conhecimentos científicos da altura, "não há provas que apoiem a restrição do uso desta vacina em nenhuma população".

Já para Paul Hunter, especialista em microbiologia médica da Universidade de East Anglia, entrevistado pela AFP, "a evidência aponta mais para a vacina Oxford-AstraZeneca como causa".

Como precaução, vários países determinaram a aplicação desta vacina apenas a algumas faixas etárias, como foi o caso da França, Alemanha, Países Baixos e Canadá.

Para a AstraZeneca, por sua vez, os benefícios da vacina na prevenção da Covid-19 superam os riscos dos efeitos colaterais. O laboratório anglo-sueco ressalvou, no sábado, que a "segurança do paciente" é a sua "principal prioridade".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19