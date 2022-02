"Agravamento da situação." MNE adianta que 40 portugueses já saíram da Ucrânia

Ouvido pela TSF, Augusto Santos Silva refere que estarão cerca de 250 portugueses e luso ucranianos no país. Desses, 40 já saíram e as autoridades portuguesas estão "preparadas" para os apoiar "de todas as formas possíveis". O ministro reforça, por isso, o apelo para que os cidadãos informem "o mais rapidamente possível" a embaixada portuguesa em Kiev.