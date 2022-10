Alemanha acusa Rússia e China de intensificarem espionagem para nível histórico

Um exercício das Forças Armadas alemãs, em outubro, com um veículo Puma © Ronny Hartmann/AFP

Por Lusa 30 Outubro, 2022 • 13:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente do Serviço de Contrainteligência Militar da Alemanha, Martina Rosenberg, denunciou este domingo um recorde histórico de tentativas de espionagem, sobretudo sobre instalações militares e empreendidas pela Rússia e pela China.

Rosenberg alertou que as Forças Armadas Alemãs (Bundeswehr) estão a ser alvo de múltiplos cenários de ameaças, enquanto o Serviço de Contrainteligência Militar continua a detetar "inúmeras anomalias e tentativas de espionagem" por serviços de inteligência de outros países, segundo a agência de notícias Europa Press.

O Serviço de Contrainteligência Militar detetou voos de drones sobre instalações militares da Bundeswehr e centros de treino militar ucranianos.

A mesma fonte exemplificou que o Ministério da Defesa informou que, nas primeiras horas do dia 1 de outubro, drones sobrevoaram repetidamente a área de treino militar de Wildflecken (Baviera), no sul da Alemanha.

No final de agosto, de acordo com relatórios anteriores, os serviços de inteligência russos tentaram espiar o treino militar ucraniano com sistemas de armas ocidentais na Alemanha, tendo sido observados veículos suspeitos junto aos centros de treino de Idar-Oberstein (Renânia-Palatinado) e Grafenwöhr (Baviera).

Segundo Rosenberg, as atividades dos serviços de inteligência estrangeiros já estavam em "alto nível" antes de 24 de fevereiro de 2022, ou seja, antes do ataque da Rússia à Ucrânia.

"O objetivo do nosso trabalho é detetar qualquer atividade de espionagem, especialmente dos serviços de inteligência russos e chineses, na fase inicial e combatê-la de forma eficaz, também em cooperação com autoridades nacionais e internacionais parceiras", acrescentou.