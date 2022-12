Após 157 anos, foi desvendado segredo em pintura de Cézanne: um rosto escondido

Por Carolina Quaresma 26 Dezembro, 2022 • 09:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A obra de arte "Natureza morta com pão e ovos", de Paul Cézanne, data de 1865. Agora, 157 anos depois, foi encontrado "algo estranho" na pintura. Após análises feitas através de raios-X, os especialistas do Museu de Arte de Cincinnati descobriram um rosto escondido que acreditam ser um autorretrato do próprio Cézanne.

As desconfianças começaram quando Serena Urry, curadora-chefe do Museu, observou pequenas fissuras concentradas em duas áreas específicas do quadro, que revelavam algumas manchas brancas.

"Achei que poderia haver algo por baixo que deveríamos examinar", disse Urry, citada pela CNN.

Depois de analisada através de raios-X, Urry notou a presença de mais manchas com pigmento de chumbo branco, fazendo com que surgisse, no meio das partes mais escuras da pintura, a imagem de um homem.

Dada a posição do corpo da figura, os investigadores do museu acreditam que possa ser o próprio Cézanne.

"Acho que a opinião de todos é que será um autorretrato. Ele está a olhar para nós, mas o seu corpo está virado. Se fosse um retrato de alguém que não fosse ele mesmo, provavelmente seria totalmente frontal", explicou Urry.

Se se tratar realmente de um autorretrato, estará entre as primeiras representações registadas do pintor, que tinha cerca de 20 anos quando terminou a pintura "Natureza morta com pão e ovos". Cézanne é conhecido por ter produzido mais de duas dúzias de autorretratos, embora quase todos tenham sido concluídos após a década de 1860 e, na sua maioria, executados a lápis.

"Estamos no início do processo de descobrir o máximo que pudermos sobre o retrato", disse Peter Jonathan Bell, curador de pinturas, esculturas e desenhos europeus do Museu de Arte de Cincinnati. "Isso incluirá a colaboração com especialistas em Cézanne para identificar o modelo e realizar mais imagens e análises técnicas para nos ajudar a entender como seria o retrato e como foi feito."

A descoberta foi feita em maio deste ano. Desde 20 de dezembro que a pintura original está exposta ao lado de uma imagem raio-X para mostrar aos visitantes as mais recentes descobertas.