Pelo menos cinco trabalhadores morreram, esta segunda-feira, na cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, na sequência da queda de um andaime num estaleiro de obras.

"Várias pessoas estão soterradas e dadas como desaparecidas", disse o porta-voz dos bombeiros, citado pela agência AFP. "Cinco trabalhadores morreram no local do acidente", adiantou.

Cerca de 70 equipas de emergência estão no local para tentar salvar as pessoas presas nos escombros.

O acidente ocorreu em HafenCity, um bairro portuário que se tornou num dos maiores projetos de construção urbana da Europa.

De acordo com o jornal alemão Bild, o andaime caiu por volta das 09h10 locais (08h10 em Lisboa) no Westfield Hamburg-Ueberseequartier, um novo empreendimento comercial, residencial e de lazer, que deverá incluir um novo terminal de cruzeiros.

Os trabalhadores estavam a construir um poço de elevador. Cerca de 700 trabalhadores foram retirados do estaleiro de obras.