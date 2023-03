Ataque israelita visa aeroporto sírio de Alepo

© Ozan Kose/AFP (arquivo)

Um ataque aéreo israelita visou esta quarta-feira o aeroporto internacional da cidade síria de Alepo, causando danos materiais no segundo ataque às instalações este mês, noticiou a agência de notícias estatal, a SANA.

O aeroporto tem sido um dos principais canais para o fluxo de ajuda ao país após o terramoto de 06 de fevereiro ter atingido a Turquia e a Síria, matando mais de 50 mil pessoas, mais de seis mil na Síria.

A 07 de março, um ataque aéreo israelita colocou o aeroporto fora de serviço durante vários dias.

Israel, que raramente reconhece ou dá qualquer informação sobre as operações, tem como alvo aeroportos e portos marítimos nas partes da Síria detidas pelo Governo do Presidente, Bashar al-Assad, numa tentativa de impedir o envio de armas do Irão para grupos militantes apoiados por Teerão, incluindo o Hezbollah libanês.