Ataque russo contra região de Odessa fez dois mortos

No ataque foram atingidos edifícios de apartamentos

Pelo menos duas pessoas morreram na Ucrânia na sequência de ataques russos contra a cidade de Odessa, sul do país, disseram esta quinta-feira fontes militares ucranianas.

A porta-voz do Comando Sul do Exército da Ucrânia, Natalia Gumeniuk, indicou que a Rússia no "poderoso ataque" contra Odessa usou mísseis Kalibr disparados de navios de guerra que se encontram no Mar Negro que também atingiram infraestruturas portuárias.

"Um edifício administrativo foi destruído e uma guarda de um dos portos morreu", sublinhou Gumeniuk, especificando que "algumas zonas dos terminais do porto sofreram danos".

O governador de Kharkiv, Oleg Sinegubov, disse através do sistema digital de mensagens Telegram que uma mulher de 74 anos na sequência dos ataques contra a localidade de Kivsharivka, distrito de Kupian.

No mesmo ataque foram atingidos edifícios de apartamentos.

Este ataque russo fez nove feridos.