Ativista condenada a dois anos de prisão por se mascarar de rainha da Tailândia

Suthida Tidjai é a rainha consorte do monarca tailandês © Lilian Suwanrupha/AFP

Por Lusa 12 Setembro, 2022 • 09:33

Um tribunal tailandês condenou esta segunda-feira a ativista Jatuporn Sae-ung a dois anos de prisão por difamar a monarquia ao mascarar-se de rainha Suthida durante um protesto em outubro de 2020, informaram os seus advogados.

Suthida Tidjai é a rainha consorte do monarca tailandês, Maha Vajiralongkorn.

Jatuporn Sae-ung desfilou por uma das principais avenidas de Banguecoque vestida com um fato de seda rosa e uma pequena bolsa dourada, durante uma das várias manifestações organizadas por jovens universitários para exigir uma profunda reforma democrática no país, incluindo na Casa Real tailandesa.

Um porta-voz da organização não-governamental (ONG) Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) confirmou à agência de notícias Efe que o tribunal do sul de Banguecoque reduziu a pena da arguida de três para dois anos de prisão por colaborar com o sistema judiciário nas suas declarações.

A condenação é a mais recente de uma ampla campanha judicial lançada pelas autoridades para anular o movimento pró-democracia, que realizou grandes protestos em meados de 2020 e conseguiu abrir o debate público sobre o papel da poderosa monarquia da Tailândia na sociedade atual.

O artigo 112.º do Código Penal tailandês estabelece penas de três a 15 anos de prisão para quem difamar, insultar ou ameaçar o rei, a rainha ou o príncipe herdeiro.

O rei Vajiralongkorn, que subiu ao trono em outubro de 2016 após a morte do seu pai, o rei Bhumibol, não herdou a popularidade do progenitor, que reinou por sete décadas e foi reverenciado por muitos tailandeses como pai da nação e praticamente uma figura semidivina.

Cerca de 200 pessoas, incluindo menores, foram acusadas de lesa-majestade nos últimos 18 meses, segundo dados da organização TLHR.