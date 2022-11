Ativista egípcio termina greve de fome iniciada em abril e pede bolo de anos

© Tolga Akmen/EPA

O ativista pró-democracia egípcio-britânico Alaa Abdelfatah pôs esta terça-feira fim à greve de fome que começou em abril para pressionar as autoridades a libertarem-no, informaram fontes da sua família.

"Acabámos de receber uma carta: diz que acabou a sua greve de fome. Não sei o que está a acontecer lá dentro [da prisão], mas a nossa visita familiar está marcada para quinta-feira e [Alaa] pediu-nos para levar um bolo para comemorar o seu aniversário", anunciou a irmã do ativista, Sanaa Seif, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

We just got this letter. Alaa has broken his hunger strike. I don"t know what"s happening inside, but our family visit is scheduled for Thursday and he"s saying to bring a cake to celebrate his birthday. #FreeAlaa pic.twitter.com/tEk02T5hcW - Sanaa (@sana2) November 15, 2022

O anúncio feito esta terça-feira, a partir da prisão egípcia onde Alaa Abdelfatah está detido há três anos, acontece um dia depois de o ativista ter anunciado que tinha terminado a greve de sede, iniciada quando começou a cimeira do clima COP27, em 6 de novembro, na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh.

O seu caso conquistou vários apoios entre os participantes da conferência do clima, tendo vários responsáveis pedido às autoridades egípcias para o libertarem.

As autoridades prisionais iniciaram uma intervenção médica no grevista de fome na quinta-feira passada, depois de ter intensificado a greve deixando também de beber água.