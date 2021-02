Augusto Santos Silva: "Hostilidade da Rússia em relação à UE não é aceitável"

Augusto Santos Silva © EPA

A visita recente do vice-presidente da comissão e alto representante para a política externa Josep Borrell a Moscovo, foi considerada humilhante para a União Europeia por vários quadrantes políticos e por muitos analistas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, mais do que assumir a adoção de sanções à Rússia, explica que o conselho de hoje vai sobretudo analisar o que aconteceu em Moscovo com Josep Borrell e fazer um diagnóstico ao atual momento das relações entre o bloco comunitário e a Rússia:

"Certamente haverá uma análise sobre o modo como a Federação Russa se comportou durante a última visita do Alto Representante Josep Borrell, mas o que importa sobretudo fazer é um ponto de situação das relações bilaterais entre a UE e a Rússia atualmente. Elas estão num ponto muito baixo desde 2014, quando a Rússia anexou ilegalmente a Crimeia, e também patrocinou formas de intervenção que puseram em causa a soberania e a integridade territorial da Ucrânia".

Augusto Santos Silva realça que "o modo como o Alto Representante para a política externa da EU foi recebido em Moscovo, só agravou essa situação". Daí a importância de os 27 fazerem hoje - com o MNE português em Bruxelas e os seus homólogos virtualmente - "uma análise aprofundada" e ao modo "como a Rússia tem expresso uma hostilidade em relação à União Europeia que não é aceitável".

O chefe da diplomacia portuguesa admite que se abra neste Conselho um debate sobre a reação da UE ao "modo como a Federação Russa tem coartado os direitos de oposição no seu país e tem impedido que as pessoas livremente expressem as suas ideias, os seus protestos e as suas convicções". Santos Silva refere que "a situação dos direitos humanos na Rússia merece fundadas preocupações e desde dezembro que a União Europeia tem um novo regime próprio de sanções que se destinam para violações grosseiras dos direitos humanos". O governante português admite que, na análise que será feita, a dimensão das sanções "também esteja presente".

Já depois da visita do Alto Representante Borrell, foi confirmada a sentença que condena Alexei Navalny a uma pena efetiva de prisão. Os 27 podem vir a proibir a entrada em território europeu de dirigentes russos, assim como o congelamento dos bens que tenham na UE. Mas ainda na semana passada, o MNE russo Sergei Lavrov aludiu a uma possível rutura das relações com a União Europeia caso houvesse novas sanções. Santos Silva entende que "esse não deve ser o caminho que a UE e a Rússia devam trilhar, há áreas em que é incontornável haver uma cooperação entre a Rússia e UE, como há entre a Rússia e os EUA, designadamente as áreas relativas à não-proliferação e controlo do armamento".

Que expectativas para a primeira reunião com Anthony Blinken?

"As máximas", responde de imediato Augusto Santos Silva que, na semana passada, já teve uma longa conversa telefónica com o novo secretário de estado norte-americano. Por isso, mais do que expectativas, "é uma certeza". O MNE confirma à TSF que "foi uma conversa muito proveitosa, em que nós constatámos o alinhamento, convergência e proximidade em todos os pontos que assinalámos", como vários pontos no âmbito da segurança e defesa no quadro da NATO, mas também "a relação comercial entre a Europa e os EUA, no modo como devemos colaborar mais na forma como olhamos para o Indo-Pacífico, África, América Latina, na forma como Europa e EUA devem intervir concertadamente para promover o multilateralismo e as grandes agendas globais".

Santos Silva espera que a reunião de hoje "confirme tudo isto, esta proximidade e permitir considerar como amigos e aliados, mesmo as áreas em que a convergência não é a cem por cento". O ministro português dá como exemplo dessa falta de sintonia absoluta "as questões comerciais ou a taxação das grandes empresas tecnológicas digitais", em que tem havido divergências entre os dois blocos, mas, também refere que, mesmo aí, "as divergências devem ser tratadas como amigos que somos e não como adversários que nunca fomos nem devemos ser".

É preciso ver até que ponto o acordo de princípio de investimento de Bruxelas com a China e a insistência da Alemanha no projeto do gasoduto conhecido por Nord Stream 2 não pode prejudicar a restauração desse bom relacionamento entre os EUA e a União Europeia. Santos Silva responde, com os argumentos que serão utilizados pela presidência portuguesa:

"Não creio (que tal possa prejudicar o restaurar do bom relacionamento com Washington), em primeiro lugar porque como já tive oportunidade de dizer ao Secretário de Estado norte-americano, Portugal como presidência (será Santos Silva a presidir ao Conselho de Negócios Estrangeiros - Comércio), usará da maior cautela, da maior prudência e do tempo que seja necessário, para analisar com cuidado o acordo de princípio a que se chegou para investimento com a China, para as preocupações que esse acordo tem suscitado quer em vários estados-membros quer no Parlamento Europeu; e, em terceiro lugar, para continuar o processo de afinamento da negociação para que seja possível chegar a bom termo". Santos Silva garante que "não há pressa, temos todo o tempo que seja necessário para que o sejam analisadas com cautela todas as questões que esse acordo tem suscitado".

Quanto ao Nord Stream 2, é um gasoduto para transporte de gás natural em alto mar de Vyborg na Rússia até Greifswald na Alemanha, a posição portuguesa é de que "a UE deve diversificar as suas fontes de abastecimento energético, para tornar-se menos dependente da Rússia".

Nos "pontos correntes" do Conselho serão "consideradas as evoluções, infelizmente negativas, que têm acontecido nas semanas e nos dias mais recentes, quer na Bielorrússia, quer em Myanmar, quer em Hong Kong", afirma Augusto Santos Silva.