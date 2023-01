Autocarro com 70 pessoas a bordo capota no Reino Unido

© AFP (arquivo)

Um autocarro com 70 pessoas a bordo captou esta terça-feira numa autoestrada na região de Somerset, no sudoeste do Reino Unido, informaram as autoridades, que não adiantaram o número de feridos.

Segundo a polícia, um motociclista também esteve envolvido neste acidente.

De acordo com a Sky News e com o The Guardian, foram mobilizados para o local dezenas de meios de emergência, incluindo um helicóptero.

O alerta foi dado às 06h08 e o acidente ocorreu numa zona que estava sob aviso meteorológico face à previsão de formação de gelo e geada.