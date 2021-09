Automóvel de assessor do Presidente da Ucrânia é atingido por disparos de arma de fogo

Carro foi atingido por mais de 10 disparos de arma de fogo © AFP

Por Lusa 22 Setembro, 2021 • 11:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O principal assessor do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi alvo de uma tentativa de assassínio, com disparos contra o automóvel em que seguia, que feriram o seu motorista, informou a polícia ucraniana esta quarta-feira.

O carro foi atingido por mais de 10 disparos de arma de fogo, em Lisnyky, na região de Kiev, de acordo com um comunicado das forças de segurança ucranianas.

Sergei Shefir, o principal assessor de Zelensky, não ficou ferido no ataque, de acordo com as informações da polícia.

O motorista ficou "gravemente ferido", segundo uma publicação do ministro do Interior ucraniano, Antón Geráshchenko, na rede social Facebook, que indicou que os tiros foram disparados com armas automáticas, a partir de uma zona de floresta.

O gabinete do Presidente associou o ataque à política de Zelensky contra as "oligarquias".

O Governo ucraniano elaborou um projeto de lei que, entre outras coisas, cria um cadastro especial de oligarcas, que serão impedidos de financiar partidos e comprar empresas estatais em grandes processos de privatização.

"Certamente associamos este ataque a uma campanha agressiva e até militante contra a política ativa do chefe de Estado", disse o assessor do chefe do gabinete do Presidente, Mikhail Podolyak, ao jornal ucraniano Vesti.

É "uma política que visa reduzir significativamente a influência tradicional dos oligarcas à sombra nos processos sociais, bem como remover grupos políticos e financeiros que trabalham abertamente para os nossos adversários estrangeiros", afirmou.

O Presidente Zelensky encontra-se, no momento, em Nova Iorque para participar na Assembleia Geral da ONU.