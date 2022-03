Avião militar dos EUA cai durante exercício da NATO na Noruega

© EPA

Por Lusa 18 Março, 2022 • 23:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um avião militar dos EUA com uma tripulação de quatro pessoas despenhou-se quando estava a participar em manobras da NATO na Noruega, adiantaram os serviços de emergência daquele país escandinavo.

"Uma aeronave militar [norte-]americana, US OSPREY, foi dada como desaparecida às 18:26 [menos uma hora em Lisboa] no sul de Bodø", disseram os serviços de emergência (HRS) da Noruega do Norte num comunicado, afirmando que as condições climatéricas na área eram más.

Quatro pessoas estavam a bordo da aeronave, numa missão de treino, como parte do exercício defensivo "Cold Response 2022", que envolver 200 aeronaves e cerca de 50 navios.

"Às 21:17 foram feitas buscas do ar [na zona do desaparecimento] de Gråtådalen a Beiarn. Devido às condições meteorológicas, não foi possível descer ao local", indicaram os HRS, acrescentando que a "ajuda está a caminho".

O porta-voz do HRS, Jan Eskil Severinsen, assinalou que ainda não sabem "nada sobre as quatro pessoas que estavam bordo".

O exercício defensivo "Cold Response 2022" visa testar a capacidade da Noruega de receber reforços externos em caso de agressão por um país terceiro, nos termos do artigo 5 da Carta da NATO que obriga os seus membros a ajudar um dos seus.