Banco de Inglaterra sobe taxas de juro para 1,75% no Reino Unido

O Banco de Inglaterra aumentou esta quinta-feira as taxas de juro no Reino Unido de 1,25% para 1,75%, o nível mais alto desde dezembro de 2008, devido ao aumento contínuo da inflação homóloga, atualmente em 9,4%.

O aumento, amplamente esperado pelos analistas, responde ao aumento dos preços provocado pela recuperação económica pós-pandemia, pela guerra na Ucrânia e pela subida dos custos de energia.

No final da reunião de hoje, o Comité de Política Monetária do banco emissor britânico optou por este novo aumento, enquanto a entidade alertou para uma possível recessão no Reino Unido.