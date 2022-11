Barragem a transbordar na Austrália. Centenas de casas em risco ficar submersas 

Por Carolina Rico 15 Nov, 2022 • 10:46

A chuva torrencial que atinge há vários dias a região de Nova Gales do Sul, na Austrália, está a provocar cheias graves.

As autoridades estão particularmente preocupadas com a barragem Wyangala, que está a transbordar e a encher rapidamente o rio Lachlan, obrigando à evacuação das localidades mais próximas.

Segundo a imprensa local, na aldeia de Eugowra 140 pessoas tiveram de ser resgatadas pelos serviços de emergência. A grande maioria teve de subir para o telhado de casa para escapar às cheias e esperar por socorro.

Detour around Cowra took me past Wyangala Dam today and thankfully the bridge was open.

Had to stop and have a look.... pic.twitter.com/bKLUzgEQY9 - Graham Dowie (@GrahamDowie) November 15, 2022

No total em toda a região, foram registados nas últimas 24 horas 900 pedidos de socorro e 222 resgates. Pelo menos duas pessoas estão desaparecidas.

#Wyangala



Who was it that said, "the dams in Australia will never fill again"?



We clearly need more dams. pic.twitter.com/93c67tIl7I - Trent Marks (@_TrentMarks) November 15, 2022

Com oito comportas, a barragem Wyangala está a libertar uma quantidade nunca antes vista de água - 230.000 megalitros por dia.

Wyangala water released this morning around 9am pic.twitter.com/i0GQ9dSFFN - Nick Moir (@nampix) November 15, 2022

Sem o fim da chuva à vista, espera-se que centenas de casas fiquem debaixo de água até ao fim da semana.