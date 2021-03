Bebé nasce com anticorpos contra a Covid-19. É o primeiro caso conhecido

Bebé recém-nascido na Florida já apresentava anticorpos contra o coronavírus © Direitos Reservados

Nasceu o primeiro bebé com anticorpos contra a Covid-19, após a vacinação da mãe. O caso foi detetado por dois médicos no estado norte-americano da Florida.

A mãe da criança, uma profissional de saúde a trabalhar na linha da frente do combate à pandemia, recebeu a primeira dose da vacina da Moderna contra a Covid-19 enquanto estava grávida de 36 semanas, em janeiro. Três semanas depois, deu à luz uma menina cujas análises ao sangue, a partir do cordão umbilical da bebé, revelaram que já tinha anticorpos contra a Covid-19 no momento em que nasceu.

A situação foi descrita num artigo dos pediatras Paul Gilbert e Chad Rudnick, que carece ainda de revisão por parte de outros membros da comunidade médica.

"Daquilo que temos conhecimento, este foi o primeiro caso registado em todo o mundo de um bebé a nascer com anticorpos após a vacinação da mãe", disse Paul Gilbert, citado pelo jornal The Guardian

Os médicos afirmam que o caso prova que há potencial para a redução do risco de infeção pelo coronavírus através da vacinação materna, mas sublinham, apesar de tudo, que é necessária mais investigação para perceber se os bebés ficam, de facto, protegidos de infeções graças aos anticorpos transmitidos pela mãe.

"Este é apenas um caso entre milhares e milhares de bebés que vão nascer de mães vacinadas nos próximos meses", referiu Chad Rudnick. "É preciso mais estudos para determinar quanto tempo esta proteção dura, qual o nível de proteção ou de quantos anticorpos precisa o bebé de ter para estar protegido", insistiu.

Os dois pediatras apelam, por isso, a outros investigadores que "criem registos de gravidez e amamentação e que conduzam estudos sobre a eficácia e a segurança das vacinas contra a Covid-19 em mulheres grávidas ou que estão a amamentar".

