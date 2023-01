Por Gonçalo Teles com Lusa 08 Janeiro, 2023 • 19:25 Partilhar este artigo Facebook

Um grupo de manifestantes bolsonaristas invadiu, este domingo, o edifício do Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, avança a CNN Brasil, depois de terem furado uma barreira policial. A polícia brasileira usou gás lacrimogéneo para tentar repelir os manifestantes, que estavam concentrados no exterior do edifício.