Bombardeamento russo em larga escala em Lisichansk

O exército russo bombardeou em larga escala toda a região de Lugansk, no leste da Ucrânia, nas últimas horas, com maior incidência no enclave de Lisichansk, sob controlo ucraniano junto à fronteira com a Rússia.

O chefe da administração militar da região de Lugansk, confirmou os "bombardeamentos em larga escala" numa mensagem publicada no Telegram.

"Dois residentes foram mortos. Uma das mulheres morreu num hospital em Kramatorsk. Outra mulher foi encontrada morta em Lisichansk", disse Serhii Haidai.

De acordo com Serhii Haidai, os russos também atacaram "deliberadamente" duas pontes e um túnel, que ficaram destruídos.

O exército russo "atacou um mercado, mais uma vez um local com muitos civis. Os russos estão a arrasar os moradores da região de Lugansk", sublinhou.

Nas últimas horas, os ataques causaram muitos danos em prédios com vários andares e outras casas, adiantou.

"Alguns bairros de Lisichansk foram bombardeados várias vezes", disse o chefe militar, acrescentando que sempre que possível são feitas buscas nos prédios danificados para tentar encontrar vítimas.

