Bruxelas sobre coronabonds: "Eurogrupo poderá ser uma oportunidade para discutir esses temas"

Quartel-geral da União Europeia em Bruxelas

Bruxelas remete para os ministros das Finanças da zona euro qualquer decisão em matéria de mutualização de dívida europeia.

A ideia partiu do primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, na vídeo-cimeira da semana passada, na qual, pela primeira vez, a chanceler alemã, Angela Merkel, admitiu que o assunto pudesse ser analisado. Vários economistas também identificam virtudes na medida que ajudaria as economias mais frágeis a ter mais acesso aos mercados, apesar do impacto da Covid-19.

Mas, em Bruxelas, apesar da disponibilidade para adotar "todas as medidas necessárias" para travar contágios na economia, a Comissão Europeia, através da sua porta-voz Marta Wieczorek, considera que a resposta mantém-se no Eurogrupo.

"As discussões sobre os instrumentos do ESM (Mecanismo Europeu de Estabilidade na sigla inglesa) que possam ser usados e o tipo de condicionalidade associada está em curso", afirmou a porta-voz, remetendo para "o Eurogrupo de amanhã", o qual "poderá ser uma oportunidade para discutir essas temas".

Da parte da Comissão, a porta-voz afirma de forma genérica que Bruxelas fará o que for necessário para conter o impacto do coronavírus na economia, sem esclarecer se está a falar dos coronabonds.

"A Comissão mantém-se pronta para adotar novas ações, à medida que a situação evolui", reiterou Marta Wieczorek , lembrando que Bruxelas tem demonstrado a disponibilidade para travar o contágio à economia, com os instrumentos que tem disponíveis. "A estratégia inclui a utilização de toda a flexibilidade no âmbito orçamental e de ajudas de Estado; a mobilização do Banco Europeu de Investimento para fornecer liquidez de curto prazo às empresas; e direcionando 37 mil milhões de euros para combater o coronavírus, no âmbito da iniciativa de investimento para o coronavírus", disse a porta-voz da Comissão Europeia, tendo lembrado que, na sexta-feira, a regra da disciplina orçamental foi suspensa, pela primeira vez.