Usar máscara e nada de beijos. As recomendações do Canadá para o sexo na era Covid

A diretora do Departamento de Saúde Pública do Canadá apela aos casais que evitem beijar-se e usem máscaras durante as relações sexuais para evitar a propagação do novo coronavírus.

"O sexo pode ser complicado na era da Covid-19, especialmente para aqueles sem um parceiro íntimo na mesma casa ou cujo parceiro sexual está sob maior risco para a Covid-19", disse Theresa Tam, citada pela AFP.

Aqueles que fizerem sexo com um parceiro que seja paciente de risco ou com uma pessoa com quem não vivem na mesma casa, devem "deixar de beijar e evitar contacto face a face ou proximidade, e ponderar usar uma máscara que cubra o nariz e a boca", recomenda.

Aliás, acrescenta a médica, "a atividade sexual de menor risco durante a pandemia envolve você mesmo, sozinho".

Theresa Tam ressalva que há uma "probabilidade muito baixa" de transmissão do novo coronavírus através do sémen ou fluidos vaginais, mas recomenda o uso de preservativo.

Além disso, a diretora do Departamento de Saúde Pública do Canadá recomenda aos casais que limitem o consumo de álcool e outras substâncias que possam comprometer a tomada de "decisões seguras".

O Canadá conta com 129.705 casos confirmados de Covid-19 e regista 9.171 mortes.

