Carta com explosivos endereçada a Sánchez entre quatro detetadas em Espanha

A sede do Governo espanhol recebeu, na semana passada, um envelope com explosivos dirigido ao primeiro-ministro, similar aos identificados esta quarta e quinta-feira na embaixada da Ucrânia em Madrid, numa empresa de armamento e numa base militar.

Um comunicado do Ministério da Administração Interna de Espanha divulgado hoje revela "a intercetação de um envelope com material pirotécnico dirigido ao presidente do Governo", Pedro Sánchez, em 24 de novembro.

"O envelope e o seu conteúdo são similares aos recebidos esta quarta-feira na Embaixada da Ucrânia em Madrid e na sede em Saragoça da empresa Instalaza, assim como um quatro envio intercetado esta madrugada na Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid)", lê-se no comunicado do Governo espanhol.

Fontes policiais e do Governo citadas pelos meios de comunicação social espanhóis referem um quinto envelope, detetado hoje no correio enviado ao Ministério da Defesa.

O Ministério da Administração Interna convocou uma conferência de imprensa para esta manhã para dar mais informações sobre estes casos.