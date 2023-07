Cem anos de história até agora em segredo. Disney abre a porta dos arquivos

Por Carolina Rico com Lusa 06 Jul, 2023 • 07:53

Vestidos de princesa, brinquedos centenários, fotografias históricas, vários Óscars e, sobretudo, muitos desenhos que ganharam vida no cinema. A Walt Disney abriu aos jornalistas a porta dos seus arquivos em Burbank, perto de Los Angeles (Estados Unidos), para assinalar 100 anos de vida, oficialmente celebrados a 16 de outubro.

"Queríamos contar a história de uma forma diferente e regressar às origens, ao próprio Walt Disney, e focar-nos no que ele fez de especial", disse a diretora dos arquivos, Becky Cline, em entrevista à agência Lusa.

O espaço existe desde 1939 e atualmente é gerido por um equipa com 30 arquivistas, com apoio de investigadores, autores e todo o tipo de pessoas interessadas na história da Disney, para preservar a história de todas as séries, filmes e produções com a chancela da Disney.

Aqui está guardado o primeiro bilhete de sempre para a abertura da Disneyland, em julho de 1955, e também um exemplar da primeira edição da banda desenhada do Rato Mickey em Portugal, datada de 26 de agosto de 1955.

A revista tinha partes a cores e em preto e branco e custava 2,5 escudos - ou 25 tostões. O arquivista Ed Ovalle explicou que os custos de imprimir a cores eram elevados e ficavam a cargo dos distribuidores locais, pelo que isso poderá ter influenciado a decisão de imprimir partes em preto e branco.

No complexo da Disney em Burbank também está restaurado, segundo a disposição original, o escritório onde Walt Disney trabalhou entre 1940 e 1966, ano da sua morte.