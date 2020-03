"Chamámos-lhe imortal." Aos 102 anos, Italica recuperou do coronavírus em Itália

© facebook.com/giovatoti

Por Gonçalo Teles 28 Março, 2020 • 20:41

Italica Grondona, de 102 anos, é a protagonista de uma recuperação que deixou os médicos italianos impressionados: depois de mais de 20 dias no hospital de Genoa, recuperou da infeção pelo novo coronavírus.

A história é contada à CNN pela própria equipa médica. "Chamámos-lhe Highlander, a imortal", disse à cadeia norte-americana Vera Sicbaldi, a médica que tratou Italica Grondona no hospital San Martino. "Italica representa a esperança para todos os idosos que estão a enfrentar esta pandemia."

"O vírus rendeu-se a ela", admitiu também o sobrinho, Renato Villa Grondona.

Depois de dar entrada no hospital no início de março com "leves falhas cardíacas", a equipa médica notou que Italica apresentava "sintomas ligeiros" de coronavírus.

"Testámo-la e deu positivo, mas fizemos muito pouco, ela recuperou sozinha", garante a médica. Segundo dados do Instituto Nacional de Saúde de Itália, a média de idades dos infetados com Covid-19 que acabam por morrer é de 78 anos.

Face à recuperação de Italica, a equipa médica quis estudar o caso a fundo e recolheu amostras biológicas.

"Ela é a primeira paciente que sabemos que pode ter atravessado a "gripe espanhola", uma vez que nasceu em 1917", comentou Sicbaldi.

Fora do hospital desde esta quinta-feira, Italica está agora num lar. À CNN, o sobrinho de Italica admitiu também não saber o qual o segredo da tia, garantindo apenas que é uma "mulher livre e independente".

O único filho de Italica morreu nos Estados Unidos há várias décadas, "mas eela adora a vida, dança e música, adora o Freddie Mercury e o Valentino Rossi", explicou o sobrinho.