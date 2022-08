Cheias e deslizamentos de terra no Kentucky provocam 37 mortes

epa10099821 An aerial handout photo made available by the Kentucky National Guard shows rescue operations and response to flash flooding in the eastern part of the state near Hazard Kentucky, USA, 29 July 2022 (issued 31 July 2022). Heavy rains have caused flash floods that have left at least 25 people dead. The death toll is expected to go even higher as more rain is expected in the area. EPA/SGT JESSICA ELBOUAB / KENTUCKY NATIONAL GUARD / HANDOUT MANDATORY CREDIT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES © EPA

As cheias e deslizamentos de terra já causaram 37 mortes no Kentucky. O número foi adiantado no Twitter por Andy Beshear, o governador do estado norte-americano.

No entanto, o número de vítimas deverá subir nas próximas horas, uma vez que há ainda várias pessoas desaparecidas e as operações de salvamento estão a ser dificultadas pela chuva forte.

"Podemos confirmar que o número de mortos aumentou para 37, mais existem ainda mais desaparecidos", afirmou Beshear.

We are ending the day with more heartbreaking news out of Eastern Kentucky. We can confirm the death toll has now risen to 37, with so many more still missing. Let us pray for these families and come together to wrap our arms around our fellow Kentuckians. ^AB - Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) August 1, 2022

O governador do Kentucky também alerta que não se prevê uma melhoria do estado do tempo para esta terça-feira, prolongando o período de fortes tempestades que há cerca de uma semana assolam a região.

Na sexta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou uma declaração de desastre para o Kentucky, para que o estado possa receber ajuda federal, mas a recuperação prevê-se longa, uma vez que ainda há várias cidades submersas.