China abre as portas a investigação da OMS sobre a origem da Covid-19

A China abre a porta a uma missão da Organização Mundial de Saúde para investigar a origem da Pandemia com o novo coronavírus. Esta é a resposta do Governo de Pequim depois da OMS ter dito na quarta-feira, em Genebra, que vai concentrar esforços na hipótese do vírus ter origem no mundo animal e qual o animal que o transportou para os humanos.

Esta quinta-feira, a porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros disse aos jornalistas que os cientistas são bem-vindos em Wuhan, a cidade onde se estima terá aparecido o doente número um.

A porta-voz da diplomacia de Pequim, Hua Chu Nying, diz ainda que este é o momento da ciência e não das teorias da conspiração.

"A origem do vírus é um problema científico complexo. A resposta deve ser encontrada pelos cientistas e pelos especialistas através de uma pesquisa rigorosa em vez de ser alvo dos políticos. Opomo-nos firmemente à politização e estigmatização da origem do vírus. Mais uma vez pedimos a todos que respeitem a ciência e fiquem longe de teorias da conspiração", defende.

