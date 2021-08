Choque entre comboios faz duas mortes e dezenas de feridos na República Checa

© TSF

Um choque entre dois comboios, na República Checa, fez duas mortes e dezenas de feridos. O acidente aconteceu esta manhã, junto à cidade de Milavce, a 125 quilómetros de Praga, avança o jornal Mirror, citando a polícia do país. O balanço do número de mortes que resultaram do acidente é feito pela AFP.

De acordo com o site do Mirror, o acidente fez, pelo menos, 50 feridos.

No local estão ambulâncias e helicópteros para tentar retirar eventuais passageiros presos nos escombros.

A companhia de caminhos-de-ferro disse que estão envolvidos na colisão um comboio internacional de alta velocidade que fazia a ligação entre a cidade checa de Plzen a Munique, na Alemanha, e um comboio de passageiros que fazia ligações locais.

A estação de notícias local CTK que cita fontes dos bombeiros da cidade refere que "podem estar feridas mais de 50 pessoas".

Contudo, o número de feridos ainda não foi confirmado oficialmente.

Notícia em atualização