Chuva intensa e cheias obrigam a retirada de 10 mil pessoas na Califórnia. Pelo menos 23 pessoas morreram

Por Lusa 10 Janeiro, 2023 • 10:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Toda a comunidade de Montecito, no Estado norte-americano da Califórnia, e os 'canyons' à volta, receberam ordem de retirada esta segunda-feira, devido à chuva intensa que inundou estradas e fez os cursos de água galgar margens.

A ordem de retirada afetou cerca de 10.000 pessoas e surge no quinto aniversário de um deslizamento de terras que matou 23 pessoas e destruiu mais de 100 casas naquele Estado costeiro.

O xerife do condado de Santa Bárbara, Bill Brown, referiu que a decisão de retirar a população foi tomada "com base na alta taxa contínua de chuvas, sem indicação de que isso mudará antes do anoitecer".

Já o chefe dos bombeiros de Montecito, Kevin Taylor, explicou que pelo menos 20 centímetros de chuva caíram em 12 horas, com vários outros centímetros esperados.

As comunidades dos 'canyons' (uma sucessao de colinas e estreitos vales) sob ordens de retirada estão sob encostas queimadas nos últimos anos por incêndios florestais.

Montecito está 'apertado' entre as montanhas e a costa do Pacífico e é o lar de celebridades como o duque e a duquesa de Sussex.

Na costa, foram emitidas ordens de retirada para cerca de 32.000 pessoas no condado de Santa Cruz, devido à subida dos rios.

Grande parte do Estado está a ser atingido por uma grande tempestade de inverno que inundou estradas, derrubou árvores e derrubou a energia de dezenas de milhares.

No norte, vários distritos encerraram as escolas esta segunda-feira de manhã e mais de 35.000 casas estavam sem energia em Sacramento, depois do mesmo problema ter afetado 350.000 no dia anterior.

O Serviço Nacional de Meteorologia alertou para o "surgimento implacável de rios atmosféricos", que se estendem para o Pacífico e podem causar quantidades impressionantes de chuva e neve.

O Presidente dos EUA Joe Biden emitiu uma declaração de emergência esta segunda-feira para apoiar a resposta à tempestade e os esforços de socorro em mais de uma dúzia de condados, incluindo Sacramento, Santa Cruz e Los Angeles.

O governador do Estado, Gavin Newsom, adiantou que 12 pessoas devido ao mau tempo nos últimos 10 dias e alertou que as tempestades desta semana podem ser ainda mais perigosas, pedindo à população para ficar em casa.