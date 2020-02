Cidadão português infetado com coronavírus no Japão

Há mais de 600 casos confirmados de coronavírus a bordo do Diamond Princess © AFP

É o primeiro caso de um português infetado com o coronavírus. O cidadão é natural da Nazaré e a informação foi adiantada pela TVI24.

O homem de 41 anos trabalha como primeiro canalizador no Diamond Princess, que está de quarentena no porto de Yokohama, no Japão.

Em declarações à TVI24, a mulher do cidadão português explicou que o seu marido está "sem qualquer tipo de apoio", acrescentando que a bordo da embarcação estão outros sete portugueses.

Ouvida pela TSF, a diretora-geral da Saúde explicou que todos os tripulantes que estão a bordo do navio de quarentena no Japão foram sujeitos a exames médicos. Graça Freitas explicou que a DGS ainda não recebeu oficialmente os resultados das análises dos cidadãos portugueses, admitindo a possibilidade de o cidadão estar contagiado face à presença de vários casos confirmados a bordo do Diamond Princess.

A diretora-geral da Saúde adiantou que o Governo português está a acompanhar a situação, confiando no tratamento prestado pelas autoridades de saúde japonesas. "O Ministério dos Negócios Estrangeiros, através dos serviços consulares, acompanha estas situações de portugueses que estão doentes noutros países", frisou.

Em comunicado enviado às redações, o ministério liderado por Augusto Santos Silva sublinhou que está em contacto com as autoridades japonesas, "acompanhando a evolução dos resultados dos testes que vão sendo realizados", não tendo, até ao momento, qualquer confirmação oficial.

Na quinta-feira, um homem de 87 anos e uma mulher de 84, ambos de nacionalidade japonesa e já com problemas de saúde, foram as primeiras vítimas do coronavírus entre os mais de 620 passageiros do Diamond Princess até agora contagiados pelos vírus.