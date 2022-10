Cidadão russo detido na Noruega na posse de drones, vídeos e fotografias

© Faooq Khan/EPA (arquivo)

As autoridades da Noruega determinaram esta sexta-feira prisão preventiva a um russo detido há dois dias na posse de dois drones e de uma quantidade significativa de fotografias e vídeos gravados naquele país, noticia a AFP.

Vitali Rustanov, de 50 anos, foi detido na quarta-feira no Ártico no posto fronteiriço de Storskog, o único ponto de passagem entre a Noruega e a Rússia, enquanto tentava regressar à Rússia com dois drones e equipamentos de armazenamento digital.

Nesta sexta-feira, um juiz determinou prisão preventiva por duas semanas, conforme tinha pedido a polícia.

"Há razões para acreditar que o acusado tentará fugir se não for mantido em prisão preventiva", declarou o magistrado, alegando que o interessado tinha documentos de identidade russos e israelitas.

De acordo com a decisão judicial, que a AFP consultou, Rustanov está na Noruega desde agosto e admitiu ter pilotado drones "por todo o país".

Como outros países ocidentais, em resposta à invasão russa da Ucrânia, a Noruega proibiu indivíduos e entidades russas de sobrevoar o seu território.

A violação destas sanções é punível com três anos de prisão.