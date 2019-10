Cientistas portugueses descobrem porque é que os Himalaias só caem para um lado

© Pixabay

A colisão entre a Índia e a Ásia continua a formar as montanhas mais altas da Terra. Os Himalaias ainda estão em fase de crescimento, pelo menos, por mais cinco milhões de anos. Ao mesmo tempo, vão desmoronando. É assim que acontece em vários locais do mundo.​

Uma das razões para o colapso tem a ver com o próprio peso. O planalto do Tibete situa-se a cinco mil metros de altitude. Está mais alto do que os Alpes e é muito mais pesado. Como num castelo de areia, quanto maior, mais pesado e menos se aguenta.​

António Pinto Rodrigues explica o colapso dos Himalaias com a ajuda do investigador João Duarte​

Até aqui tudo isto era conhecido pelos cientistas. O que não se sabia era a razão do colapso ser sempre para Este. Cientistas portugueses envolvidos num estudo internacional descobriram e demonstraram porquê. A "culpa" é do Japão.​

Os investigadores João Duarte e Filipe Rosas participaram nesta experiência internacional desenvolvida pelo Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Este estudo foi publicado na prestigiada revista Nature Communications.​

No futuro, na região do Tibete pode nascer um declive colossal ou então o oitavo mar do planeta Terra. Ao ritmo de um ou mais centímetros por ano ainda faltam uns bons milhões de anos.​