Congressista norte-americana Jackie Walorski morre em acidente de carro

A congressista republicana Jackie Walorski morreu esta quarta-feira na sequência de um acidente de carro no Estado do Indiana, no norte dos Estados Unidos, que resultou em mais três mortos, revelaram o seu gabinete e forças policiais.

"O marido de Jackie acabou de ser informado pelo gabinete do xerife do condado de Elkhart que Jackie morreu num acidente de viação esta tarde", referiu, em comunicado, o gabinete da representante do Indiana.

O gabinete do xerife do condado de Elkhart revelou que foi chamado ao local devido a um acidente entre dois veículos às 12h00 locais (16h30 em Lisboa).

A mesma fonte apontou que o carro saiu da faixa central e colidiu frontalmente com a viatura em que Jackie Walorski seguia.

Além de Jackie Walorski, de 58 anos, o acidente causou a morte a mais duas pessoas que seguiam no carro.

Uma mulher, de 55 anos, que dirigia o outro veículo também morreu no acidente, acrescentou a força policial.

Jackie Walorski foi eleita pela primeira vez para representar o 2.º Distrito do Indiana em 2012, depois de ter completado três mandatos na legislatura do Estado.

A republicana da Câmara dos Representantes nasceu em South Bend e morava perto de Elkhart, Indiana.

Juntamente com o seu marido, Jackie Walorski foi missionária na Roménia, onde estabeleceu uma fundação que fornecia alimentos e suprimentos médicos para crianças carenciadas.

Também trabalhou como repórter de televisão em South Bend antes de se dedicar à política.