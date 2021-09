Por Ana António 06 Setembro, 2021 • 16:30 Partilhar este artigo Facebook

Este ano há 42 imagens solo finalistas que concorrem a quatro categorias: "Criaturas da Terra", "Criaturas do Ar", "ThinkTank Photo Junior" (para fotógrafos com menos de 16 anos) e "Debaixo de Água".

Na categoria "Portefolio" concorrem quatro conjuntos de imagens sobre um mesmo tema e há ainda a categoria "Escolha do Público", na qual pode participar, votando na sua foto preferida, aqui.

Além das categorias de fotografia, há ainda uma de vídeo, à qual concorrem três finalistas:

"You had one damn job!", de Demond McDonald:

"Cisne desequilibrado", de Fabiano D'Amato:

"Reencontro com o melhor amigo, depois do confinamento", de Rahul Lakhmani:

Os vencedores serão anunciados a 22 de outubro.