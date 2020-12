Presidente do Conselho Europeu convoca reunião de urgência devido à nova variante do vírus

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel © EPA

O presidente do Conselho Europeu convocou este domingo uma reunião de urgência com os representantes dos 27 estados-membros devido à nova variante do novo coronavírus identificada no Reino Unido. A informação foi confirmada pelo gabinete de Charles Michel e o encontro será por videoconferência.

Entre os tópicos estiveram a possibilidade de "suspensão das ligações aéreas, e a introdução de testes serológicos" para os viajantes oriundos do reino unido, apurou a TSF. A reunião foi convocada com o objetivo de "partilhar informação as medidas que os Estados-Membros pretendem adotar nas próximas horas", depois da descoberta da nova variante mais contagiosa do coronavírus, pelas autoridades britânicas.

Nesta altura, pelo menos seis países da União Europeia cortaram as ligações aéreas e ferroviárias com o outro lado do Canal da Mancha. Numa primeira fase, os Países Baixos e a Bélgica anunciaram o encerramento das ligações com o Reino Unido. Mais tarde, Itália seguiu pela mesma via e também encerrou as ligações com o território britânico. Alemanha e França anunciaram já esta noite que também adoptavam a mesma medida de precaução. A Irlanda também vai impor restrições aos ferry-boats oriundos do Reino Unido.

Esta tarde, antes da presidência do Conselho Europeu avançar para a convocatória de uma videoconferência com as autoridades dos 27 Estados-Membros da União Europeia, o presidente francês, Emmanuel Macron e a chanceler alemã, Angela Merkel participaram numa chamada telefónica com a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel para uma discussão sobre o assunto.

Depois destas chamada telefónica, o gabinete do presidente do Conselho Europeu convocou a videoconferência em que participaram representantes nacionais, mas "não ao nível dos líderes". O seja, Portugal não foi representado pelo primeiro-ministro.

Entretanto, o gabinete da Chanceler alemã, convocou uma encontro com especialistas, ao abrigo do Mecanismo Europeu Integrado de Reação à Crise, que funciona como um "botão de alarme", que é acionado em situação excecionais, para coordenação entre os 27 de medidas que vão desde a partilha de informações até à tomada de decisões extraordinárias em casos de crise.

Neste fim de semana, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson anunciou novas restrições no Reino Unido depois da descoberta de uma nova variante do vírus que os peritos consideram 70% mais contagiosa, com capacidade para elevar o índice de medição de contágios R0, em 0,4.

Várias zonas do Reino Unido, como Londres estão em confinamento de nível 4. Em Portugal, o Instituto de Saúde Ricardo Jorge ainda não identificou, até ao momento, a nova estirpe do coronavírus.

