A pandemia de Covid-19 matou mais de 75 mil pessoas em todo o mundo desde que a doença surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 11h00, a partir de dados oficiais.

De acordo com a agência de notícias francesa, morreram 75.542 pessoas e há mais de 1.351.000 casos de infeção em 191 países e territórios.

Entre estes casos, pelo menos 253.900 foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Itália, que registou a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, é o país mais afetado em número de mortes, com 16.523 óbitos para 132.547 casos.

Segundo a AFP, 22.837 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades italianas.

Depois de Itália, os países mais afetados são Espanha com 13.798 mortes para 140.510 casos, os Estados Unidos com 10.993 mortes (368.449 casos), França com 8.911 mortes (98.010 casos) e o Reino Unido com 5.373 mortes (51.608 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, totalizou 81.740 casos (32 novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 3.331 mortes (nenhuma nova) e 77.167 recuperações.

Nos Estados Unidos foram registadas 368.449 infeções, 10.993 mortes e 19.865 curados.

Desde as 19:00 de segunda-feira, Malawi, Madagáscar e Benin anunciaram as primeiras mortes ligadas ao vírus.

A Europa totalizou até às 11h00 de hoje 53.928 mortes para 708.951 casos, os Estados Unidos e o Canadá 11.332 mortes (384.947 casos), Ásia 4.308 mortes (122.348 casos), Médio Oriente 4.083 mortes (81.952 casos), América Latina e Caraíbas 1.353 óbitos (35.842 casos), África 493 óbitos (10.005 casos) e Oceânia 45 óbitos (6.962 casos).

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.