Covid-19 supera mortos da Segunda Guerra Mundial

Por Ricardo Alexandre 18 Janeiro, 2021 • 09:56

No norte-americano USA Today, o número total de mortos de Covid-19 prepara-se para eclipsar o número de baixas durante a Segunda Guerra Mundial. Jorge Ortiz escreve que mais de 400 mil mortos demonstram a má preparação da nação com a maior economia do mundo. Nação que se tenta proteger perante a eventualidade de novos tumultos políticos; enquanto isso legisladores democratas tentam alegar que houve dedo - e mão - internos no assalto ao Capitólio; isto é, houve gente de dentro do Congresso que foi cúmplice com os desordeiros.

A visão de Xi ainda ecoa ao fim de quarto anos. Fala-se do presidente chinês Xi Jinping na manchete do China Daily, quatro anos depois do discurso do chefe de estado no fórum mundial de Davos.

O Global Times diz que a vacina chinesa da Covid-19 ganha mais reconhecimento internacional.

Na Bloomberg Business Week, o capitalista favorito da China... quem é? Quem é? A revista dá a resposta em forma de pergunta: "Até quando vai durar o romance de Elon Musk com Pequim?"

O Liberation põe a Trump Tower capa e faz a pergunta: "depois da derrota, a bancarrota?"...

É de Sandra Sebastian da Associated Press a foto na capa do El País... a polícia guatemalteca a travar pela força - e ainda assim, com dificuldade - uma multidão que a legenda diz ser a caravana de migrantes a caminho dos Estados Unidos. A polícia usou carga e gás lacrimogéneo em Vado Hondo para travar a caravana de nove mil migrantes que saíram das Honduras com a pretensão de atravessar o Mexico e chegar aos Estados Unidos. Em manchete no El País, Biden enterrará a era Trump com uma avalanche de decretos. Mal tome posse Joe Biden vai emitir uma série de ordens executivas para mudar o rumo do país na imigração, luta contra as alterações climáticas e combate ao coronavírus.