Crianças raptadas em Cabo Delgado forçadas a combater contra forças do Governo

A Human Rights Watch conta a história de um jovem de 18 anos que conseguiu fugir, mas vive com medo de voltar a ser raptado

Os jihadistas que atuam no norte de Moçambique estão a raptar rapazes na zona de Cabo Delgado. Segundo um comunicado da Human Rights Watch, as crianças, muitas delas com menos de 12 anos, são treinadas em bases na província de Cabo Delgado e depois forçadas ao combater contra as forças do Governo.

Vários pais disseram que viram os filhos empunharem armas quando eles voltaram com outros combatentes para invadir as aldeias onde moravam.

A Human Rights Watch conta o caso de um jovem raptado no ano passado. Na altura, os combatentes do Al-Shabad ainda pensaram em decapitá-lo, mas acabaram por levá-lo de olhos vendados para uma base de treino na floresta.

O jovem, de 18 anos, acabou por conseguir fugir, mas vive agora com medo de voltar a ser capturado.

As denúncias de sequestro de crianças em Cabo Delgado não são novas. A organização humanitária Save The Children estima que só no ano passado o Daesh sequestrou pelo menos 51 crianças, a maioria delas raparigas.

Também o Observatório do Meio Rural avisou, há poucas semanas, que as fileiras jihadistas estavam engrossadas por crianças raptadas.

Ainda assim, a evolução da situação em Cabo Delgado tem sido "muito positiva", afirmou na terça-feira à agência Lusa a ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros. Contudo, o otimismo da ministra é de novo abalado pelas notícias que chegam de Cabo Delgado.