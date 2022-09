Cruz Vermelha Internacional ainda não visitou presos do antigo batalhão Azov

© Satellite image 2022 Maxar Technologies/AFP

Ninguém sabe como estão os prisioneiros de guerra ucranianos depois do incidente que causou a morte a mais de 50.

No dia 29 de julho, os prisioneiros, a maioria elementos do antigo batalhão Azov, morreram queimados na prisão que fica na região de Donetsk, ocupada pelos russos. De imediato, os dirigentes da autoproclamada República independente de Donetsk e os russos impediram todos os investigadores independentes de terem acesso ao local.

Moscovo e Kiev trocaram acusações sobre a responsabilidade do ataque, que pode ser considerado um crime de guerra. Os russos acusaram os ucranianos de terem atingido com um míssil, fornecido pelos americanos, o barracão para onde os prisioneiros tinham sido transferidos uns dias antes. O objetivo dos ucranianos seria impedir que esses prisioneiros revelassem alegados crimes levados a cabo pelos homens do antigo batalhão.

A Ucrânia desmentiu qualquer responsabilidade, chamando a atenção para o facto de no local não haver destruição equiparável à que é causada por um míssil, para o facto de não haver um único russo entre as vítimas e de os prisioneiros terem sido mudados exatamente para o local atingido, o que para eles mostra que os russos prepararam o ataque.

Desde esse dia que a Cruz vermelha internacional tem estado a negociar uma visita à prisão de Olenivka e, esta quinta-feira, revelou que os russos e independentistas não deram garantias de segurança.

Quando os militares do antigo batalhão Azov, que estavam na fábrica de Azovstal, em Mariupol, aceitaram render-se, a Cruz Vermelha Internacional registou 1800 soldados com a expectativa de os poder visitar, como determina a convenção de Genebra, mas até agora isso não foi possível.

